Los trabajadores despedidos se movilizaron para exigir la intervención de la Secretaria de Trabajo y su reincorporación. Foto: gentileza.

A p principios de agosto, la compañía embotelladora Coca- Cola Andina, ubicada a la vera de la Ruta Nacional 19 de Córdoba, decidió despedir a cinco trabajadores y delegados gremiales, que pretendían presentarse en las próximas elecciones. Los empleados denuncian que las desvinculaciones son "sin causa" e "ilegales" y exigen su reincorporación.

"La empresa nos despidió por nuestra actividad gremial, como lo hacen muchas patronales en todo el país", dice el comunicado que difundieron los trabajadores que realizaron una movilización en las puertas de la planta este jueves