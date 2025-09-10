Tras el aval del FMI al programa económico del Gobierno, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street treparon hasta 6% y el dólar oficial abrió a $1425 para la venta en el Banco Nación. La vocera del FMI, Julie Kozack, confirmó este martes el respaldo del organismo al plan de Javier Milei, quien ratificó la continuidad de su línea política y económica. El mercado mantiene el foco en la evolución del dólar en medio de la nueva licitación de deuda de este miércoles, en la que vencen unos $7,2 billones. Al inicio de la jornada, los papeles argentinos que operan en Nueva York recuperaron parte de las duras pérdidas del lunes, que habían superado el 20%.

Este miércoles, las subas estuvieron encabezadas por Grupo Galicia (6%), YPF (4,4%), ADR Central Puerto (3,9%) y Banco Supervielle (3,7%).

Los bonos en dólares acompañan la tendencia positiva de los ADR y rebotan más de 1% en los mercados externos. En paralelo, el riesgo país se ubica en 1108 puntos básicos, con una suba acumulada del 74,5% desde enero.

Los dólares financieros arrancan con leves incrementos de hasta 0,1%: el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1441,22 y el MEP en $1430,74. En tanto, el dólar blue se mantiene sin variaciones a $1385 para la venta.

De cara a la licitación, el Banco Central validó tasas más bajas El martes, la autoridad monetaria ofreció liquidez al sistema con una tasa 5 puntos menor a la que había convalidado en las semanas previas a las elecciones bonaerenses. Esto arrastró al resto de los rendimientos, llevando la caución por debajo del 40%. “Es un primer paso para intentar normalizar el mercado de pesos, pero seguramente quedará condicionado por la evolución del dólar en las próximas ruedas y el resultado de la licitación de hoy”, señaló Outlier en su reporte diario.