El dólar baja a $1.370 en el Banco Nación El tipo de cambio al público cae 145 pesos (9,6%) y se ubica en $1.370 para la venta, su valor más bajo desde el 26 de septiembre.

Retrocede el dólar mayorista

La caída del dólar minorista se explica por el fuerte descenso del dólar mayorista tras las elecciones. El tipo de cambio oficial disminuye 142 pesos (9,5%) en la jornada, hasta los $1.350 para la venta. El Banco Central estableció para este lunes un techo de banda cambiaria en $1.494,04, unos 144 pesos (10,7%) por encima del mayorista.

El dólar minorista retrocede 135 pesos (8,9%) este lunes y se ubica en $1.380 en el Banco Nación, su nivel más bajo desde el 15 de octubre.

Caputo agradeció el apoyo de Estados Unidos

El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su gratitud al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, por el respaldo al Gobierno y afirmó: “Vamos con todo”. También dedicó un mensaje de agradecimiento “a todos los que confiaron” en el cambio.