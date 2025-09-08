La derrota del gobierno en las elecciones legislativas bonaerenses, amplía las dudas y especulaciones entre los referentes del poder económico argentino,sobre el futuro del programa económico de Javier Milei y Luis Caputo. Esto repercutió de forma inmediata en las cotizaciones de los papales argentinos.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran fuertes pérdidas este lunes 8 de septiembre La mayor baja corresponde a Grupo Financiero Galicia (GGAL -15%), seguida por Edenor (EDN -13%), BBVA Argentina (BBAR -13%), Pampa Energía (PAMP -13%), Supervielle (SUPV -12,8%) y Banco Macro (BMA -12,24%). También retroceden con fuerza Transportadora de Gas del Sur (TGS -11%), YPF (-10,41%), Loma Negra (LOMA -10%), Vista Energy (VIST -9,77%) y Central Puerto (CEPU -8,5%).

Por su lugar, los bonos en dólares, mantienen una tendencia negativa con una caída de hasta 8% para el Global 2035 y del Global 2041 y el Global 2046.