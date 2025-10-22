Hace unos dias Donald Trump declaro que la Argentina esta “muriendo” y que en el marco de las ayudas a nuestro pais se encontraba que nos comprarían, pero la Secretario de Agricultura de su gobierno, Brook Rollins , le bajo la intensidad a la promesa: la funcionaria aclaro una entrevista con CNBC que : “no será mucho lo que compremos” y puso el foco en los controles sanitarios por el riesgo de fiebre aftosa.

Durante la conversación, Rollins explicó que el país norteamericano consume alrededor de 12 millones de toneladas métricas de carne bovina al año, de las cuales 10 millones son de producción local. “Los otros dos millones se producen en el extranjero y hay diferentes partes de eso. Está McDonald’s y la carne molida versus los cortes musculares reales, que son para muchos estadounidenses la parte saludable de esto”, detalló.

Rollins señaló que entre las distintas conversaciones con funcionarios argentinos para profundizar los vínculos comerciales entre ambos piases que impulsa el gobierno de Donald Trump, el tema de la posible apertura del mercado de la carne a los productos argentinos es un tema de discusión, peor aclaro que : “Creo que vamos a tener más información en los próximos días, pero como parte de esas doce millones de toneladas métricas, no será mucho lo que compremos”, sostuvo Rollins.