comparado el mes pàsado con julio , el nivel de atesoramiento desaceleró la velocidad pero así y todo sumó u$s3.188 millones. De esta manera, los argentinos, desde que en abril se eliminaron restricciones a las personas físicas, demandan dólares billetes y divisas, en promedio, por u$s3.584 millones por mes.

Los números oficiales muestran que en lo que va del año, el atesoramiento, que en el mercado denominan “fuga” y que el Banco Central (BCRA) llamaba históricamente Formación neta de activos externos (FAE), suma nada menos que más de u$s17.387 millones. Un número nada despreciable, sobre todo, en un entorno de bajo stock de reservas internacionales del BCRA.

En agosto la Formación de Activos Externo de las familias y las empresas (no bancos) represento compras netas de billetes por u$s1.597 millones y egresos netos en concepto de divisas por u$s1.591 millones, de los cuales u$s633 millones fueron operaciones de canje (transferencias de depósitos locales al exterior).