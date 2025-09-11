Con el ajuste por inflación la jubilación mínima pasará de $320.277,17 a $326.298,38. Aún resta que Milei decrete de nuevo el pago del bono de $70.000, en ese caso lo que percibirán los beneficiarios alcanzaría los $396.298,38.

El bono se encuentra congelado desde marzo del 2024 .

Además de la jubilación mínima, otras prestaciones también se verán alcanzadas por el aumento del 1,88%.

Jubilación máxima: pasará de $2.155.162,17 a $2.195.679,22

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): subirá de $256.221,74 a $261.039

PUAM + bono: alcanzará los $331.039

Pensión por invalidez laboral: pasará de $224.194 a $228.409

Pensión por invalidez + bono: llegará a $298.409

AUH: cómo quedan los nuevos valores

La Asignación Universal por Hijo también se ajusta con los nuevos montos de octubre:

AUH por hijo menor de 18 años: $117.252

AUH por hijo con discapacidad: $381.790

El 80% del monto se abona mensualmente. El 20% restante se paga una vez al año, siempre que se cumplan los requisitos de salud y educación establecidos.