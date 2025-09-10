En un cambio importante sobre su política de tasas de interés la autoridad monetaria , profundizó este miércoles el recorte de tasas, a través de su intervención en la rueda de "simultáneas" de BYMA, llevándolas por debajo del 40% anual. Ocurre que el lunes aspiró pesos pagando 45%, el martes pagando 40% y hoy 35%. Esta baja de las tasa de interés se da en la misma jornada en que el Gobierno logró renovar el 95% de los vencimientos y convalidó rendimientos inferiores.

Estas bajas de las tasas van en coincidencia con el reclamo de distintos sectores productivos, ya que viene alertando por el decaimiento en la actividad y el encarecimiento del crédito para poder invertir .Falta ver si estos intereses menos lucrativos no generan un incremento en la demanda de dólares.

Si bien el Tesoro logro un nivel de renovación de vencimientos tan alto, la incertidumbre la generan los pesos que no fueron prestados nuevamente al Tesoro, en licitaciones anteriores, y que aun no se pasaron al dólar ni a los plazos fijos bancarios.