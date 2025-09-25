Abriendo un espacio por donde el sector productivo podría podría tomar algo de aire para impulsar la actividad económica, el gobierno atreves del Banco Central (BCRA) aceleró la baja de tasas de corto plazo y las llevó al 25% tras luego de conocerse el respaldo de Donald trump a la gestión de Javier milei , anuncios que generaron una importante caída del dólar, que en las últimas ruedas cayó por debajo de los $1.350 y retornó a niveles previos a la elección legislativa en la Provincia de Buenos Aires.

La autoridad monetaria resolvió reducir en 10 puntos porcentuales (p.p) su postura tomadora en los pases pasivos a un día de las ruedas simultáneas de BYMA. Esto generó un recorte en otros instrumentos de corto plazo como las cauciones, cuyo retorno a un día descendió al 22%.

La baja de tasas va en consonancia con reclamos de sectores productivos y comerciales, en especial industriales, que venían reclamando contra el fuerte encarecimiento del crédito. el viernes habrá licitación de bonos del Tesoro argentino y la tasa que ofrezca el Gobierno indicara el costo de del dinero en las próximas semanas .