El dólar vuelve a cerrar otra semana la semana con una fuerte demanda. Así, tan solo en las primeras dos jornadas, vendió u$s432 millones y operadores aseguran que este viernes el monto sería "muy importante" y algunos arriesgan que se ubicaría cerca de los u$s700 millones. Esto claramente pone el alerta a la city que ya especula con un cambio en el esquema en el corto plazo.

Este viernes el dólar mayorista cerró a $1.475, cincuenta centavos por encima del cierre previo, con un volumen operado en el segmento de contado de u$s842.676 millones, el tercero más alto del 2025. Operadores del mercado aseguran que hubo una fuerte demanda de billetes de entidades financieras al BCRA. De esta forma, esta semana el tipo de cambio mayorista subió $22, que se suman a los $98 de aumento de la semana anterior.