El presidente del Banco InterAmericano de Desarrollo Ilan Goldfajn, informó que el organismo de crédito internacional aportara una cuota más importante de fondos en Argentina durante 2025, en el marco del programa de financiamiento trianual por hasta u$s10.000 millones que fue anunciado en abril.

En declaraciones a Bloomberg Línea, el economista brasileño destacó que el BID ya aprobó operaciones por unos u$s4.000 millones este año, aunque aclaró que los desembolsos efectivos dependen de la naturaleza de cada proyecto. “El año que viene tenemos la idea de tener una programación significativamente más robusta de lo que tenemos este año en proyectos de inversión”, señaló Goldfajn.

El cronograma de desembolsos acordado entre el BID y Argentina contempla u$s7.000 millones en préstamos soberanos y u$s3.000 millones canalizados a través de BID Invest, con el objetivo de fomentar la inversión privada y apuntalar sectores productivos estratégicos