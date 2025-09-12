Luego de la publicación del INDEC según la cual la inflación fue del 1,9% y así quedó establecido el porcentaje de aumento en la mayoría del transporte público que circula en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el cuál será de 3,9% en octubre. La inflación medida por los aumentos del transporte agosto saltó 56% interanual, por encima de la inflación oficial de la inflación.

El subte como los servicios de colectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se actualizan de forma mensual que depende del Índice de Precios Minoristas (IPC) que publica el Indec. Al porcentaje de inflación que midió el organismo en el mes, se le sumaron 2 puntos porcentuales extra.

Y aunque la inflación nacional y metropolitana fue del 1,9%, el incremento sobre la mayoría de los servicios de transporte será de 3,9%. Y quedaría de la siguiente manera: