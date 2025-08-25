El Congreso Nacional cumplió hoy lunes el trámite legal por el rechazo a un DNU y a cuatro decretos delegados firmados por Javier Milei. Lo que ocurrió es la Cámara de Diputados como el Senado expresaron su negativa, publicando en el Boletín Oficial las resoluciones firmadas por Martín Menem y Victoria Villarruel.

Los siguientes son los decretos derogados por el Legislativo:

DNU 340/2025: imponía un nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, declarando como servicio esencial la navegación marítima y restringiendo el derecho a huelga.

Decreto 345/2025: fusionaba los institutos Nacional Yrigoyeneano y de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y subordinaba al Instituto Nacional del Teatro a la Secretaría de Cultura.

Decreto 351/2025: transformaba al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) en organismo desconcentrado bajo la Jefatura de Gabinete.

Decreto 461/2025: disponía el cierre y la reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad.

Decreto 462/2025: disolvía la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME)