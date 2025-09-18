El dólar oficial alcanzo una cotización, este jueves 18 de septiembre, de $1.438,66 para la compra y $1.489,99 para la venta, luego de que en la última rueda la divisa estadounidense tocara por primera vez el techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno. La situación obligó al Banco Central a vender u$s53 millones para contener la presión, concretando así su primera intervención en cinco meses.

En paralelo, el dólar blue se comercializa en torno a los $1.505, consolidándose por encima de los $1.500 y marcando un nuevo salto en el mercado paralelo.

Estas son las cotizaciones hasta el medio dia de este jueves.