Tras un par de jornadas de respiro en el mercado cambiario el volvió a ganar valor Luego de una considerable recuperación en la rueda del martes, este miércoles el tipo de cambio oficial continúa al borde de los $1.500 para la venta en el Banco Nación y el mayorista afloja $12 hasta los $1.458, logrando ubicarse al borde del techo de la banda ($1.495,03) que del piso que alcanzó en las primeras horas de euforia poselectoral (bien por debajo de los $1.400).

Ocurrió que con el cierre titulo D3105, un bono que ajustaba al tipo de cambio oficial, muchos inversores desarmaron el "trade", lo que generó presión sobre el mercado oficial.