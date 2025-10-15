Este miércoles 15 de octubre con la apertura de los mercados el dólar oficial arranco a $1.326,84 para la compra y a $1.379,62 para la venta. En el Banco Nación (BNA), el billete se ubica en $1.339,39 para la compra y $1.392.41 para la venta.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.380.

El dólar blue se vendió a $1.420 y la brecha con el oficial se ubica en el 2,9%.

Valor del MEP hoy, miércoles 15 de octubre

El dólar MEP opera a $1.437,34 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 7%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 15 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.465,71 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 6,2%.