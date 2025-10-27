Los mercados cambiarios y bursátiles festejan el contundente triunfo del Gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas, en las que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo más de 40 puntos a nivel nacional logrando incrementar sus bloques en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

En cuanto al mercado los títulos trepan hasta 24% (liderados por GD35), mientras los ADRs argentinos en Wall Street registran subas de hasta 37%. El riesgo país baja y se acerca a los 1.000 puntos, reflejando la expectativa sobre las próximas reformas económicas.

En tanto, el dólar se hunde tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA). El dólar Banco Nación, cede $85 a $1,430 mientras el oficial mayorista esta en $1355.