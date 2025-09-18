El dólar oficial en el Banco Nación a $1.495, este jueves 18 de septiembre, tras un incremento de $5 en el tramo final de la rueda. La suba implica $10 más que el cierre del día anterior, lo que refuerza la presión sobre el tipo de cambio oficial.

Fuentes del mercado señalaron que el Banco Central intervino nuevamente con ventas por US$ 53 millones para contener la escalada, aunque no logró evitar que la divisa perforara el techo de los $1.490 que venía sosteniendo hasta la mañana.