Luego de que se conoció la línea de swapo que negocian ambos gobiernos como parte del apoyo de EE UU, el dólar mayorista inició el día con una baja del 2,8% aunque luego moderó y ahora opera a $1.358, tendencia que siguen de cerca los paralelos de la mano del MEP, CCL, y blue. Trascendidos periodísticos sostiene que el Tesoro estaría comprando divisas en el marco de los abultados vencimientos de deuda que, solo en los meses venideros hasta enero asciende a u$s8.100 millones.