El dólar oficial tomo carrera y arranca septiembre con una fuerte alza de más de $30, en la previa y tras un fin de semana donde algunas fuentes confirmaran que el Gobierno vendió dólares que el Tesoro tenía depositados en su cuenta en el Banco Central (BCRA) en el MULC.

Por su parte el dólar blue despega $25 y opera a $1.355, mientras que la brecha con el oficial mayorista queda en el 1,5% negativo. El dólar MEP cotiza a $1.378,70; en tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.384,26 y la brecha se ubica en el 0,7%, aunque el valor es de referencia, ya que en EEUU hay feriado por el Labour Day, por lo que Wall Street no opera.