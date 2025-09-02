El dólar oficial perdió $11 en los segmentos mayorista y minorista como primera reacción al anuncio del Ministerio de Economía, que confirmó que el Tesoro venderá dólares (a través del Banco Central) para mantener sin incrementos el valor de la moneda norteamericana , previo a las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

A nivel mayorista, el dólar perdió $11 (0,8%) y retrocedió a los $1.361 luego de que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, señalara que a partir de esta jornada participará en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento".