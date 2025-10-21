el valor del tipo de cambio oficial ya se acerca a los $1500, mientras que superó los $1.550 en las cotizaciones financieras (MEP y CCL), faltando unos dias para las elecciones legislativas . Como suele ocurrir en semanas de cierre de campañas electorales la demanda de divisas sigue firme, y estas tenciones no aflojan a pesar de los anuncios sobre el swpa con EE. UU y la promesa de aumentar la deuda externa en otros 20 mil millones de dólares por prestamos de bancos privados.

Mientras en el plano electoral Javier Milei decidió bajarse de lo que resta de la campaña.