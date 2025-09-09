En las primeras horas de la apertura de los mercados el dólar mayorista vuelve a subir para cotizar este martes a $1,422 y se estabiliza por encima de los $1400 , luego del impulso que obtuvo ayer lunes tras el test electoral del domingo el Buenos Aires, que resultó negativo para el gobierno de Javier Milei.

Pasando en limpio los números las cotizaciones antes del mediodía de este martes son: el dólar oficial alcanza los a $1.382,25 para la compra y a $1.435,17 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotiza a $1.365 para la compra y $1.425 para la venta.

El dólar blue se vende a $1.385; el dólar MEP cotiza a $1.434,92 y la brecha contra el mayorista es de 1,8%, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.439,27, por lo cual la brecha es de 2,1%.