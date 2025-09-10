El dólar oficial avanza $3,5 a $1.420, llegando a su mayor nivel histórico. Por su parte, en el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio cotiza a $1.383,51 para la compra y $1.435,59 para la venta.

En el Banco Nación (BNA) cotiza $1.385 para la compra y $1.435 para la venta. El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.865,5.

Las cotizaciones de los valores paralelos: del dólar MEP retrocede 0,3% a $1.426,26, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo un 0,5% a $1.432,60. Asimismo, el dólar blue se sostiene a $1.385.