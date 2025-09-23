El dólar mayorista, que es el valor por el cual liquidan los agroexportadores, cae hasta los $1.348 para la venta, esto ocurre luego la baja de retenciones al agro y la inminente confirmación de un acuerdo con EEUU que otorgaría oxigeno a las arcas del Banco Central (BCRA).

En el Banco Nación (BNA) el dólar cotiza $1.325 para la venta y a $1.375 para la compra.

En cuanto a los financieros también registran fuertes mermas: el MEP cae hasta 4,2% los $1.367,29, mientras que el CCL lo hace 4,4% hasta los $1.377,7