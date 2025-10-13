El dólar oficial vuelve a caer este lunes. El tipo de cambio mayorista baja 4,9% hasta los $1.351. En el Banco Nación (BNA), el billete minorista cede a $1.320 para la compra y $1.370 para la venta. Así, el mercado profundiza un retroceso en las expectativas de devaluación (al menos en lo inmediato) ante los anuncios del gobierno de Donald Trump, algo que se refleja también en un desplome de los contratos de dólar futuro.