Julie Kozack, vocera del Fondo monetario Internacional manifestó el apoyo del organismo al plan económico: “Apoyamos su compromiso para garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”.

“El staff del FMI está trabajando de manera cercana con las autoridades argentinas mientras implementen su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”, señaló Kozack en "X", al remarcar el seguimiento de las metas planteadas.

De esta manera, el Fondo valoró la decisión del Ejecutivo de sostener un esquema de estabilidad cambiaria y monetaria, con el ancla fiscal como guía, junto a un plan de reformas que apunta a la desregulación integral de la economía.