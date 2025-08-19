Obras
El Gobernador Kicillof responsabilizó al Gobierno de Milei de abandonar 85 centros de desarrollo infantil en Buenos Aires
El gobernador Axel Kicillof aseguró que la provincia asumirá la responsabilidad de finalizar los centros de desarrollo infantil paralizados por Nación Axel Kicillof sostuvo este martes que el presidente Javier Milei decidió paralizar la terminación de «85 centros de desarrollo infantil en territorio bonaerense» y anunció que la provincia se hará cargo de completar esas obras que quedaron sin financiamiento nacional.
La denuncia se produjo durante la inauguración de un nuevo Centro de Desarrollo Infantil en el partido de Malvinas Argentinas, donde Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura y candidato a senador provincial, Gabriel Katopodis.