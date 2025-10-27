Sergio Ziliotto (PJ), gobernador de La Pampa, sostuvo que el Gobierno nacional “debe hacer una convocatoria amplia” si busca abrir un canal de diálogo con los mandatarios provinciales, y exigió ó que ese proceso “no puede basarse en el rechazo al que piensa distinto”.

Zillottto hice esta declaraciones a Splendid AM 990, y agrego que desde el peronismo pampeano “siempre vamos a estar dispuestos a dialogar, pero con políticas que contengan a todos”, al tiempo que advirtió: “No se puede desarrollar un país con la gente afuera”.

El Gobernador pampeano , alcanzo el triunfo ayer y pidió que tras las elecciones se “revalorice nuevamente el rol del Congreso” y se dé un debate “para fortalecer el federalismo fiscal”.

“Las provincias tenemos que recuperar lo que nos pertenece”, subrayó Ziliotto, quien valoró que el Presidente haya expresado la necesidad de “revalorizar el rol del Congreso”. “Si es así —agregó—, esperemos estar a la altura del debate, porque si hay mayores recursos para las provincias significará una mayor inclusión para la gente”.

Analizando como voto el electorado , el gobernador evaluó que el triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional “fue producto de una fuerte polarización”, en la que la ciudadanía castigó “las ambigüedades, las tibiezas, las terceras posiciones”.

“Nosotros planteamos que se plebiscitaba el modelo nacional y que era necesario defender La Pampa y frenar el castigo que reciben todas las provincias argentinas, y tuvimos un respaldo a una posición histórica de defender lo nuestro”, afirm