El Gobierno Javier Milei anunció que planea la ejecución de un plan de obras con una inversión de 30.000 millones de pesos para el Hospital Garrahan que incluye equipamiento de «última generación» y obras de ampliación, y los anuncios ocurren al otro día que el Senado rechazó el veto a la spartidas para financiero al Hospital Garraman.

El encargado de hacer los anuncios fue el vocero presidencial Manuel Adorni durante su conferencia de prensa y aseguró que se trata del «fruto de la eficiencia de la nueva administración». El funcionario detalló que el plan incluye «la adquisición de un acelerador lineal pediátrico, único de su tipo en hospitales pediátricos de América Latina», que según indicó «permite tratar a niños con cáncer de una manera más precisa y mucho menos invasiva».

Un plan con recursos propios en medio de ajustes

Al momento de explicar de donde saldrán los recursos para costear las inversiones , Adorni explico que las obras se costearan «con fondos propios del hospital, sin transferencias adicionales», resultado de lo que el Gobierno denominó «una gestión eficiente de los recursos». Esta aclaración cobra relevancia en el marco de las denuncias que vienen realizando trabajadores y profesionales de la salud sobre recortes presupuestarios en distintos hospitales públicos del país.

«El dinero, como dijimos, siempre va donde tiene que ir y no se despilfarra más en gastos políticos», afirmó Adorni, quien mostró imágenes del hospital con «salas abarrotadas de cajas, techos que se caen a pedazos y pérdidas de agua por doquier», atribuyendo ese estado a gestiones anteriores. «Ese pasado penoso quedó atrás. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar», agregó el vocero.

Los anuncios.

Lo anunciado contempla la «ampliación del área de trasplante de médula ósea para que los chicos reciban tratamientos complejos sin necesidad de salir del país», según precisó Adorni. También incluye «la reapertura de 4 quirófanos que, hasta entonces, se encontraban cerrados y que serán equipados con tecnología de última generación».

Entre los equipamientos que se sumaran para mejorar la atención del hospital, figuran la «adquisición de una ambulancia equipada con sistema ECMO para el traslado de pacientes desde el AMBA o desde aeropuertos en vuelos sanitarios», junto con «la renovación de 400 camas camillas y sillas de ruedas, las cuales tenían más de 30 años de antigüedad».

El vocero también mencionó «la compra de nuevas máquinas de perfusión renal y hepática» —inexistentes hasta ahora en Argentina— y «la adquisición de nuevos equipos de esterilización, diagnóstico por imágenes, farmacia y laboratorio».