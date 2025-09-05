El Gobierno informó que dio el visto bueno para la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grande Inversiones (RIGI) de proyectos energéticos y mineros por u$s13.067 millones, de los presentados por un total de u$s33.876 millones.

La información fue brindada por el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos durante su informe ante el congreso. El monto implica que a un año del lanzamiento se aprobaron 35% de las iniciativas: siete recibieron el visto bueno, una fue rechazada y otras 12 siguen en evaluación..

En los sectores de energía y minería aseguran que si bien el RIGI continúa consolidándose como una herramienta para atraer capitales estratégicos a la Argentina, se estima que el Poder Ejecutivo deberá prorrogar por un año más la vigencia del régimen que vence el 31 de julio de 2026, para dar tratamiento a los proyectos en evaluación. Fuentes del sector confiaron a Energy Report que al menos otros siete proyectos están elaborando sus propuestas para llevar al Palacio de Hacienda.