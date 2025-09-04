Mediante el Decreto 629/2025 publicado en el Boletín Oficial, el gobierno oficializo que los la h puestos de diarios y revistas puedan operar como puntos de servicio postal. La decisión elimina el marco regulatorio previo y disuelve el Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas.

Según el texto oficial, la medida busca «eliminar restricciones al comercio, los servicios y la industria» y promover la «libre iniciativa privada». Con esta desregulación, los puestos podrán ampliar su actividad más allá de la venta de publicaciones.

Los nuevos servicios ofrecerán los quioscos de diarios

En primer lugar para poder funcionar como correos, los puntos de venta deberán registrarse como operadores postales ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) o firmar un acuerdo con un operador ya autorizado.

Efectuado el registro y lograda la autorización podrán ofrecer los siguientes servicios :

Entrega y recepción de correspondencia general.

Gestión de papelería y paquetería.

Servicios de guarda y depósito de paquetes.

Reparto de productos adquiridos en plataformas de comercio electrónico.

Distribución de tarjetas de crédito, débito, documentos de identidad y pasaportes.

La normativa deroga el régimen jurídico que se aplicaba a la venta y distribución de diarios en la vía pública, establecido por el Decreto N° 1025/00.