El Gobierno nacional sale a buscar formas de endeudamiento del Banco Nacían como parte de un plan que tiene como objetivo la integración de capitales internacionales en el Banco Nación, la entidad trabaja para ingresar para llegar al Nasdaq.

Según trascendió se busca emitir deuda internacional y el monto estimado ronda los u$s600 millones. El estudio que trabaja en esa estructuración es A&O Shearman, un conocido del Gobierno. La obligación negociable (ON) que se listará en ese mercado donde suelen cotizar las empresas tecnológicas y así inyectar recursos en el capital de la entidad que permita, teóricamente, el fondeo de créditos en moneda dura.

La línea técnica de la entidad financiera quiere capitalizar este momento. A lo largo de las últimas semanas, se realizaron varios viajes a Nueva York para definir detalles. Pero los tiempos de aceleraron con la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones y la baja del riesgo país