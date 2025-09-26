Hoy es un día importante para la estabilidad cambiaria porque el Gobierno mediante la Secretaría de Finanzas que conduce Pablo Quirno, el oficialismo espera refinanciar vencimientos en pesos por $5,6 billones con una oferta de títulos capitalizables con vencimiento en 2026 y la inclusión de la oferta de bonos dólar linked , con los cuales espera captar la mayor demanda de cobertura que pudiera surgir de las cerealeras que están liquidando exportaciones. teniendo en cuanta esta fuerte concentración de exportaciones ocurrida en apenas 48 hs , aunque no hayan sido concretadas aun la mayoría.

En el mercado señalan que es muy probable que se vea una demanda de Bonos Dólar Linked en la licitación de esta jornada.

En el primer llamado del mes el Gobierno logró renovar $6,6 billones con un nivel de rollover del 90% . Para este llamado el mercado espera que se llegue al 100%