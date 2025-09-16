El gobierno mediante resolución del Ministerio de Economía y las Secretarías de Finanzas, dispuso la ampliación de la emisión de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 31 de octubre de 2025 (LELINK D31O5) por hasta u$s2.500 millones de valor nominal original.

La medida tiene como objetivo concretar una operación de canje con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que entregará sus tenencias de la Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 30 de septiembre de 2025 (LECAP S30S5) a cambio de la LELINK.