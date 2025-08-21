Las autoridades de Pekín también tienen prohibidas las importaciones de aves de corral y productos afines de su mayor proveedor, Brasil, y España, desde mayo y este mes respectivamente. Un punto acá es que las autoridades comenzaron a observar brotes de gripe aviar en ambos países.

La prohibición de dos años a las aves de corral argentinas se produjo tras la detección de gripe aviar altamente patógena en las aves de corral comerciales del país.

La República Popular de China importa principalmente productos avícolas como patas de pollo, alas de pollo y trozos de pollo sin deshuesar. Las importaciones chinas de carne de ave de enero a julio ascendieron a 226.013 toneladas métricas, un 2% menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos aduaneros