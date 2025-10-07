El gobierno de la Provincia de buenos aires anuncio que mediante su ministerio de Trabajo creó la Comisión de Salud, Seguridad y Participación de los Trabajadores del Sector Privado, un nuevo ámbito de articulación entre el Estado, los empleadores y las entidades sindicales destinado a promover la prevención y fortalecer la participación laboral.

De acuerdo a lo dispuesto la comisión funcionará como un ámbito de diálogo y cooperación entre el Ministerio de Trabajo, representantes de los empleadores y de los trabajadores, con el objetivo de preservar la vida, la salud y la integridad de quienes se desempeñan en el sector privado, y garantizar condiciones adecuadas de higiene y seguridad en el empleo.

La nueva institución tendrá entre sus funciones mas importantes las de :

Fomentar la cultura de la prevención y el cumplimiento de las normas de salud, seguridad e higiene en el trabajo.Identificar riesgos laborales y relevar las condiciones de trabajo por rama de actividad.Elaborar recomendaciones y buenas prácticas para la mejora continua de los entornos laborales.Desarrollar actividades de formación y simulacros para prevenir accidentes y verificar la eficacia de los protocolos.Coordinar acciones con la Subsecretaría de Inspección del Trabajo y de Relaciones del Trabajo.

En el texto del instrumento que crea la comisión, se aclaro que no implicara la generación de ningún gasto extra su funcionamiento.