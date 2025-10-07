El gobierno de Axel Kicillof creó una comisión para fortalecer la salud y la seguridad de los trabajadores del sector privado
Mediante una resolución, el Ministerio de Trabajo bonaerense formalizó la creación de un ámbito de participación entre empleadores, sindicatos y el Estado para buscar en conjunto mejorar la seguridad en el ámbito laboral.
El gobierno de la Provincia de buenos aires anuncio que mediante su ministerio de Trabajo creó la Comisión de Salud, Seguridad y Participación de los Trabajadores del Sector Privado, un nuevo ámbito de articulación entre el Estado, los empleadores y las entidades sindicales destinado a promover la prevención y fortalecer la participación laboral.
De acuerdo a lo dispuesto la comisión funcionará como un ámbito de diálogo y cooperación entre el Ministerio de Trabajo, representantes de los empleadores y de los trabajadores, con el objetivo de preservar la vida, la salud y la integridad de quienes se desempeñan en el sector privado, y garantizar condiciones adecuadas de higiene y seguridad en el empleo.
La nueva institución tendrá entre sus funciones mas importantes las de :
Fomentar la cultura de la prevención y el cumplimiento de las normas de salud, seguridad e higiene en el trabajo.Identificar riesgos laborales y relevar las condiciones de trabajo por rama de actividad.Elaborar recomendaciones y buenas prácticas para la mejora continua de los entornos laborales.Desarrollar actividades de formación y simulacros para prevenir accidentes y verificar la eficacia de los protocolos.Coordinar acciones con la Subsecretaría de Inspección del Trabajo y de Relaciones del Trabajo.
En el texto del instrumento que crea la comisión, se aclaro que no implicara la generación de ningún gasto extra su funcionamiento.