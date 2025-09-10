Finalmente el presidente Javier Milei vetó en todo su articulado la Ley de Financiamiento Universitario, una ley que asignaba más recursos a la universidades públicas y además buscaba la recomposición salarial de sus trabajadores.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial en la tarde del miércoles. entre las razones que esgrime el Gobierno para vetar la ley se encuentran que dicha norma no especifica de donde saldrían los recursos que re asignaba.Para el Gobierno la ley vetada , de aplicarse,hubiero incrementado el gasto público y arruinado el “equilibrio fiscal”.

La Ley había sido elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional, al advertir que sin un aumento del presupuesto educativo corre riesgo el normal funcionamiento de las instituciones. Para insistir con la medida, el veto deberá ser rechazado por 2/3 de los votos de ambas Cámaras del Congreso, como sucedió la semana pasada con la Ley de Discapacidad.