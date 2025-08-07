El Gobierno de Javier Milei tomo la decisión de eliminar las retenciones a las exportaciones de productos del sector minero mediante el Decreto 563/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La normativa fijó la alícuota del Derecho de Exportación en 0% para mercaderías del sector minero, incluyendo productos de minería metalífera, no metalífera, rocas de aplicación, combustibles y piedras preciosas y semipreciosas.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo argumentó que «la presente medida busca impulsar la competitividad del sector minero, en concordancia con los principios de libertad económica y apertura comercial, asegurando, al mismo tiempo, el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de equilibrio de las cuentas públicas y promoviendo un desarrollo productivo sostenible, respetuoso de la estabilidad fiscal.