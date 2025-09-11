Mediante la Decisión Administrativa 23/2025 que fue publicada este 11 de septiembre en el Boletín Oficial de Nación con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos , y el ministro de Economía, Luis Caput

Fuentes del oficialismo comentaron con con este proyecto Javier Milei ratifica el rumbo fiscal del Gobierno.

Algunos números sobresalientes son: un aumento de la presión tributaria (del 22,23% al 22,74%) con incrementos en la recaudación por IVA (18,7%) y Ganancias (23,2%), aunque caerían los aportes de Bienes Personales en un 13%.

Esta decisión llega luego del anuncio oficial de lo que será la cadena nacional en la que Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes 15 de septiembre a las 21 horas.

Recordemos que como un caso inédito el gobierno lleva adelante su sugestión ya con 2 años consecutivos sin Ley de Presupuesto.Tras el anuncio por cadena nacional de Milei la noche del 15 de septiembre, del envió de un proyecto de presupuesto al Congreso, penas se comenzo a debatir el mismo en comisiones , la discusión fue cortada por el propio oficialismo representado por el presidente de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, así por segundo año consecutivo el Gobierno no se vio regulado en su gestión por una Ley de Presupuesto.