El Gobierno nacional concretó la publicación en el Boletín Oficial, del decreto que determina la baja a 0% de retenciones a las exportaciones agropecuarias durante 40 días, con la intención de que el sector agro exportador acelera las ventas de sus productos y así logra un mayor ingreso de dólares al BCRA La medida fue comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni , a primera hora de la mañan, antes de la apertura de los mercados.

En concreto lo que resolvió el Gobierno es establece un tope de liquidación de hasta 7 mil millones de dólares sobre los que las retenciones serán 0. .

Por el lado de lo que exige el Gobierno, para que se concrete el beneficio de vender los granos y cobrar el 100 por ciento del valor del dólar por lo exportado, el oficialismo les exige a los exportadores que exporten el 90% de las divisas en un plazo de hasta tres días hábiles desde que presentan la declaración jurada.

Este cambio en la política de retenciones fue tomada el domingo por la noche en medio de reuniones urgentes del equipo económico para tratar de controlar al dólar, y que también implicaron la postergacion del viaje de Milei .

Si durante el plazo de vigencia de la medida se concretaran exportaciones agropecuarias por 7 mil millones de dólares, implicaría un costo para el presupuesto nacional de unos 3 billones de pesos que dejarían de ingresar durante este 2025 y por ello son ingresos que al dejar de ingresar, debilitaran el equilibro fiscal que tanto defiende el Presidente .

Adelantar las exportaciones al mes de octubre implicará menos ventas el resto del año y también un aumento de los pesos en las cuentas del sector exportador que también podrían ser usados para comprar dólares.