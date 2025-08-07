Luego de semanas de discusiones , durante las cuales el Gobierno se negó a homologar el acuerdo entre empleados y empleadores,finalmente el oficialismo homologó este miércoles la paritaria de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), el sindicato más numeroso del país, que agrupa a más de un millón de trabajadoras y trabajadores.

La medida fue confirmada por la Secretaría de Trabajo, que convalidó tanto el acuerdo alcanzado previamente para la primera parte del año como el nuevo tramo correspondiente al segundo semestre. La homologación llega luego de semanas de incertidumbre, en las que el entendimiento permanecía sin validar oficialmente pese a estar cerrado por ambas partes.

El convenio contempla un incremento remunerativo y no acumulativo del 6%, que se aplicará de forma escalonada: 1% mensual de julio a diciembre. Además, se acordó una suma fija no remunerativa de $40.000 por mes, que también se pagará durante el segundo semestre.

El acuerdo incluye una cláusula de revisión en noviembre, con el objetivo de ajustar los valores si la inflación supera lo previsto.

"Este acuerdo representa una señal de continuidad y compromiso en el diálogo entre gremio y empresas. Apostamos a la estabilidad del ingreso, pero también al monitoreo permanente del contexto", afirmó Armando Cavalieri, secretario general de FAECYS.

Escalas salariales agosto 2025 – Empleados de Comercio

Maestranza

Maestranza A: $1.055.954

Maestranza B: $1.058.895

Maestranza C: $1.069.199

Administrativo

Administrativo A: $1.066.994

Administrativo B: $1.071.413

Administrativo C: $1.075.827

Administrativo D: $1.089.078

Administrativo E: $1.100.117

Administrativo F: $1.116.311

Cajero

Cajero A: $1.070.672

Cajero B: $1.075.827

Cajero C: $1.082.452

Auxiliar

Auxiliar A: $1.070.672

Auxiliar B: $1.078.033

Auxiliar C: $1.102.325

Auxiliar especializado

Auxiliar especializado A: $1.079.509

Auxiliar especializado B: $1.092.756

Vendedor