Luego del importante respaldo en las urnas , el presidente Javier Milei se prepara para poner en marcha una etapa de mayores cambios estructurales en Argentina, parte de los mismo en la modernización. Durante una entrevista televisiva, Milei señalo que objetivo es modificar el sistema impositivo y del trabajo para incentivar la inversión y reducir los niveles de trabajo informal.

Milei ya anticipó las medidas: “Para la reforma tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, expandir la base imponible, de modo tal que, al bajar las alícuotas, no tenga sentido la evasión".

Desde el Gobierno retomaran la propuesta presentada a fines de 2024 por la diputada libertaria Romina Diez,

El texto no incluye cambios en la recaudación sindical ni sobre la democracia interna de los gremios, temas que habían sido impulsados por legisladores del PRO y la UCR pero que quedaron fuera por los acuerdos logrados entre el gobierno y la CGT en 2024 .

El proyecto de Diez propone incentivos fiscales para pequeñas y medianas empresas, con el propósito de fomentar la contratación formal de trabajadores.

Además, introduce la posibilidad de fragmentar las vacaciones, aplicar bancos de horas y establecer mecanismos de flexibilidad laboral mediante convenios colectivos. También define nuevas pautas para licencias por enfermedad o accidente.