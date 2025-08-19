A pesar de estos datos, el Tesoro Nacional anotó su primer déficit financiero del año, y desde el oficialismo explican que eso ocurrió debido a la estacionalidad de los pagos de intereses de la deuda, a la vez que preocupa el crecimiento de los intereses en concepto de las Lecaps.

Según lo comunicado por el Ministerio de Economía, el superávit primario mostró un incremento real del 41% respecto de igual mes de 2024. Esto se explicó por un aumento de los ingresos totales del 2,8% interanual y por una reducción de los gastos primarios de 1,3% en la misma comparación.

Durante el séptimo mes de 2025, el gasto primario del Sector Público Nacional ascendió a $11,3 billones, lo que representó un incremento interanual del 34,8%. Según el Ministerio de Economía, el ritmo de expansión del gasto volvió a ser más moderado que el de los ingresos.

Dentro de ese total, las prestaciones sociales concentraron la mayor parte de las erogaciones con $7 billones, un aumento del 44,3% en relación con julio de 2024. En paralelo, las remuneraciones del personal del Estado alcanzaron $1,7 billones, con una suba interanual de 22,8%, vinculada tanto a los aumentos salariales acordados como a la reducción progresiva de la planta de empleados públicos.

Las transferencias corrientes sumaron $3,8 billones, con un crecimiento interanual del 21,2%. De ese total, las destinadas al sector privado se incrementaron en $376.400 millones, equivalente a una variación de 14,2%. Por su parte, las transferencias corrientes al sector público treparon a $768.686 millones, lo que implicó una suba interanual de 55,6%.

En cuanto a los subsidios económicos, el informe señaló una contracción de $715.114 millones, equivalente a una reducción del 15,4% interanual. Dentro de ese rubro, los subsidios energéticos cayeron $1,1 billones (-34%), mientras que los destinados al transporte crecieron $525.999 millones, con un incremento.

Fuentes: Infobae, Noticias Argentinas y Ámbito.com