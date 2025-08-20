El gobierno sigue aplicando una política pendiente a controlar el tipo de cambio y para lograrlo opta por el recurso de tomar deuda en pesos a una tasa de interés tan alto como pocas veces se vio en Argentina y además elevo los encajes al 50% del total de los depósitos en los bancos y les permite utilizar títulos de deuda para constituirnos , cómo ocurría con las leliqs , pero a un costo fiscal muy superior

En la licitación de deuda de la semana pasada, el Tesoro pagó una tasa anualizada de casi 70% por las letras capitalizables que vencían a un mes. Se trata de costos que más que triplica a las expectativas de inflación para los próximos 12 meses, que según el último relevamiento del Banco Central (BCRA) alcanzan 21,1%.