El Gobierno Nacional anunció su decisión de poner en marcha el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). La medida se enmarca en la Ley N° 27.742 – Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y forma parte de la política de transformación de empresas públicas.

El encargado de comunicar la novedad fue vocero presidencial, Manuel Adorni en conferencia de prensa en Casa Rosada, al detallar que “se va a firmar decreto, inicia el proceso privatización parcial de Nucleoeléctrica SA que autoriza la ley bases”. Se trata de la empresa pública a cargo de las tres centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

El vocero de Milei ratificó además que “todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización” y que con estas medidas el gobierno avanza en “el fin del estado empresario”.

Según informó el Gobierno nacional, el proceso de llamado a licitación parcial contempla la venta del 44% de las acciones de NASA mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado Nacional conservará el 51% del capital y, con ello, el control accionario de la empresa.

Además, se organizará un Programa de Propiedad Participada de hasta el 5% del capital social, lo que permitirá la inclusión de los trabajadores en el esquema accionario.