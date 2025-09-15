El Gobierno nacional atreves del Ministerio de Economía,fijó un tope de $26.500 millones anuales para las erogaciones destinadas al recupero de saldos fiscales acumulados. La decisión oficial tiene el fin de sostener el superávit fiscal y beneficia principalmente a empresas de energía y transporte, que concentrarán el 99% de los fondos.

La resolución del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial establece un privilegio a las compañías energéticas y de transporte, a las que se les asignaron $24.500 millones y $1.800 millones respectivamente, totalizando $26.300 millones, es decir, el 99% del monto total disponible. Solo $200 millones quedaron para «otros sectores».

​La resolución especifica que el límite aplica a saldos acumulados de créditos fiscales generados en 2024, así como a aquellos del período 2018-2023 que no fueron recuperados en años anteriores.

Así funciona el recupero.

El sistema de devolución del IVA se aplicable a empresas que brindan servicios públicos y que, por recibir subsidios, compensaciones o fondos de asistencia económica del Estado, perciben tarifas reducidas. El recupero se genera sobre los créditos fiscales facturados por la compra de bienes (excepto automóviles) y servicios que se destinaron a operaciones relacionadas con su actividad subsidiada.

​La normativa establece que la fijación de este tope se realiza en función de las condiciones de los ingresos presupuestarios, y la asignación se determina por el Ministerio de Economía para cada sector o rama de actividad económica, como lo prevé la reglamentación de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.

Fuente: El Argentino