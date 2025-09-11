Esta tarde el Ministerio de Economía resolvió un recorte presupuestario por casi $500.000 millones, el instrumento legal prevé un recorte en el presupuesto en Educación por $120.000 millones.

Se trata de la decisión administrativa 23/25 a través de la cual se incrementa el cálculo de recursos en $261.613 millones y a la vez realiza un ajuste de $493.531 millones.

Entre la consecuencia del recorte presupuestario se destacan la reducción de becas para estudiantes, infraestructura y para desarrollo de la educación superior, se conoce luego de que el presidente Javier Milei vetara una ley que establece un incremento de gasto para las universidades.

Tras la operación, el superávit presupuestario pasó de $5,9 billones a $6,6 billones, que equivale al 5% de los recursos totales estimados, señala en un informe la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP).

El presupuesto vigente, que fue establecido por decreto por Milei, por segundo año consecutivo, suma casi $126 billones y recursos por $131,8 billones. acuerdo con el reporte, con esta operación el Gobierno incrementó el gasto en 76 programas por un total de $459.673 millones, y redujo recursos en 111 programas por un total de $953.024 millones. Actualmente presenta un gasto