El gobierno sale a vender dólares
El Ministerio de Economía informó que el Tesoro intervendrá en el mercado de cambios luego de tres días de subida de la divisa.
La jornada comenzó con un mensaje del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, señalando en la red social X que “El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participara en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”.
En la jornada del lunes y por tercera jornada consecutiva, el dólar alcanzo un incremento de 2,2% para situarse por encima de los $1.370.
El gobierno esta informando a los grande inversores que sale a vender los dólares que no tiene y permitir así que esos grandes inversores vendan bonos en pesos y retiren sus pesos de los bancos y comprar dólares antes que una gran devaluación encarezca los dólares, así el Gobierno avisa y habilita dólares para que los compran y se los lleven. .