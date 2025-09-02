La jornada comenzó con un mensaje del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, señalando en la red social X que “El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participara en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”.

En la jornada del lunes y por tercera jornada consecutiva, el dólar alcanzo un incremento de 2,2% para situarse por encima de los $1.370.

El gobierno esta informando a los grande inversores que sale a vender los dólares que no tiene y permitir así que esos grandes inversores vendan bonos en pesos y retiren sus pesos de los bancos y comprar dólares antes que una gran devaluación encarezca los dólares, así el Gobierno avisa y habilita dólares para que los compran y se los lleven. .