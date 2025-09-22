El Gobierno Nacional informó que a la lista de productos del campo que exportarán sin retenciones durante unos 40 días, se suman las exportaciones la carne vacuna y avícola.

En un mensaje publicado en las redes sociales, el legislador porteño electo y vocero presidencial Manuel Adorni señaló: “El Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025”.

A su vez, el vocero agregó: “Este el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos”.

Actualmente, los derechos de exportación a la carne vacuna están establecidos en 5%, luego de la reducción que había sufrido esta categoría en Julio. Durante casi un mes y medio, el pago de este impuesto queda suspendido.

Lo mismo sucede con la carne aviar, que gozará de una eliminación temporal de cobro de retenciones, que actualmente están en 5% luego de haberse reducido de 6,5% en Julio.